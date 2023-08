Johnny Herrera se lanza contra Pellegrino por sacar a Cristóbal Campos

Johnny Herrera defendió con uñas y dientes al joven arquero, varios medios adelantan que Pellegrino pondrá a Toselli como arquero titular en el duelo ante La Calera.

“Es una broma…¿estás hablando del mismo que tenía la valla menos batida hace cuatro fechas? ¿El mismo que era titular en la selección chilena hace cinco fechas? ¿Del mismo Cristóbal Campos de la U? ¿Y del mismo Pellegrino que no quiso poner a Toselli en la Copa Chile porque no andaba bien? No lo convenció, lo bajó del avión, lo hizo dormir cinco horas. ¿El mismo?”, fue la primera parte de la reflexión de Herrera en TNT Sports.

“Alguien que no sepa de fútbol y te diga ‘hay que sacar el arquero’ porque el equipo pierde, te la doy. Alguien que no tenga idea de fútbol. No es para ti, Vero, no te sientas atacada”, reclamò el ìdolo azul.

“Dije que dentro de las modificaciones, que eran muchas, podía ser sacar a Campos, que para mí no había tenido un partido a tope. Tú crees que no fue responsable en ningún gol, pero esa es historia pasada”, afirmó la periodista y conductora. “Entre lo de Campos y de Falcón andas por ahí”, lanzó Herrera.

Diego Rivarola también analizó la salida de Campos el arco azul: “no me sorprende, pero no sé si es merecido. Quizás por ahí podríamos tener diferentes opiniones. Con un arquero de la categoría y experiencia de Cristopher Toselli, sumado a algunos malos momentos que está pasando Universidad de Chile, muchos de estos jugadores es probable que pierdan el puesto”.

“Uno de ellos puede ser el arquero. ¿Por qué no? Es parte del equipo y a veces el técnico siente que necesita un cambio y lo hace. A mí no me sorprende tanto. Cristóbal Campos, si bien considero que es un tremendo arquero, creo que no está pasando por un buen momento”, agregó.