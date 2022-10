Johnny Herrera se aburrió del pobre juego de Ronnie Fernández

El ex capitán de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, mostró su amargura por el resultado ante Audax y apoyó a Cristóbal Campos por su mal actuación. Además, el Samurai Azul no está conforme con lo mostrado por Ronnie Fernández.

Herrera no quedó conforme con lo realizado por Ronnie Fernández y también analizó con Cristián Basaure el duelo, ya que no entiende el porqué el delantero no puede dejar la cancha, ya que siempre juega todos los minutos, a pesar de su poca factura en la cancha,

"Está bien, quieren ver a todo su equipo correr, con sacrificio y yo como técnico le voy a pedir goles, no me sirve que ande corriendo y revolviendo el gallinero. Tiene que ser como lo hizo Larrivey. Ahí se traspapelan las funciones y termina confundiendo a todo el equipo", subrayó Herrera.