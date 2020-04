El arquero de Everton de Viña del Mar nuevamente se refirió al fallecimiento de su mamá.

En entrevista a La Tercera, el ex golero de Univeridad de Chile aseveró que:

“Me decía cuando cometía algún error en el arco. También me dijo que en la U no le hiciera caso a hueones y que no me retirara porque me quedaban algunos años para jugar”, comentó

Herrera habló de la personalidad de su madre. “Mi mamá siempre tuvo mucha personalidad. Fue mamá soltera y echó a mi papá de la casa cuando yo era chico. Eso antes no se hacía, imagínate hacer eso hace 30 años. Se las bancó sola para sacar adelante a la familia. Me saco el sombrero y lo haré siempre por ella. Se sacó la cresta por nosotros”, contó.

Para cerrar, tuvo emotivas palabras: “Mi mamá quería seguir viviendo, no quería morirse. Y te puedo asegurar que la peleó hasta el final. Quería seguir viendo crecer a Bruno, mi hijo. Quería seguir escuchando el ‘abuela Laly’, como le decía Brunito. Estoy triste, intentando llenar el vacío. Quedó pendiente el abrazo”, cerró.