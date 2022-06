Johnny Herrera recordó funas tras fatal accidente que protagonizó

La posible salida del arquero de Universidad de Chile Hernán Galindez generó variadas reacciones y una llamó especialmente la atención pues se trata del ex portero azul Johnny Herrera.

En su rol de comentarista en el programa "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports, el ex capitán del elenco universitario criticó la decisión del ecuatoriano, quien adujo incomodidad de su familia por el caso de Byron Castillo para buscar una salida de la U.

"Si fuera por las redes sociales, yo me hubiera retirado a los 20 años. Me llegó de todo, y hasta me pusieron lienzos. No es lo correcto, pero tristemente pasa", comentó Herrera en el panel.

El ex golero recordó las manifestaciones en su contra tras atropellar y matar a la estudiante de cuarto año de Arquitectura de la Universidad Finis Terrae Macarena Casassus (22) se dirigía a su casa en Ñuñoa.