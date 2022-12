El ex golero se mostró molesto y criticó la decisión que tomó la dirigencia de la U por fichar al ex Colo Colo. “Contratación innecesaria, problema gratis nuevamente. Se lesionó no sé cuántas veces, por último si vas a traer un jugador de otro equipo, trae uno que haya sido titular, que haya destacado, pero vas a traer un jugador desechado por tu archirrival”, señaló en TNT Sports.

Luego le bajó un cambió a su análisis en el programa: “Andará bien, pero ya está hecho lo que hizo. No va a cambiar lo que hizo, lo que dijo también. Para mí es un problema innecesario que se está llevando Azul Azul”, indicó.

“Hay mucho jugador que no habría problema, pero te estás llevando un problema gratis. De una u otra forma, te estás pasando por la raja el 99% del pensar del hincha”, complementó Johnny Herrera sobre Matías Zaldivia.