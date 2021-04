El ahora "comentarista" de Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, manifestó que comprende la dura sanción que recibió el defensor de Colo Colo.

“Entiendo que los antecedentes se limpian al comenzar un campeonato, pero justifico las tres fechas, es una patada alevosa, lo más parecido a una agresión directa y sin balón. Depende del informe del árbitro también (…) No hay por dónde excusar la falta, alevosa, con intención de dañar, empezando el partido. Me parece que estuvo bien el árbitro”, agregó el ex Universidad de Chile.

Sobre cómo rearmar la defensa alba, Herrera analizó que “¿quién más podría reemplazar a Zaldivia que Fuentes? Poner dos niños en puestos tan relevantes es más difícil. Debe poner uno de experiencia y un joven. Si yo fuera técnico, lo pondría a Fuentes, es la persona idónea para Colo Colo hoy por hoy en defensa. Con dos jóvenes es complicado”.

Para cerrar, el ex arquero dijo que “Rojas lo ha hecho muy bien de lateral. Devolverlo a central puede que lo maree un poco de un día para otro. No es fácil. Como lo hizo bien, hay que mantenerlo. Y esa falta de central que la supla con un jugador de más experiencia”.