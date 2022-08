Johnny Herrera pide que Felicevich llegue a salvar a la U

El actual comentarista de TNT Sports está muy enojado con Azul Azul: "Me dieron ganas de darme con un palo en la cabeza al escuchar sus últimas explicaciones, diciendo que lo de Lucas Assadi y de Darío Osorio es producto del buen trabajo de cadetes de la U. ¿De qué trabajo de cadetes me hablan?", comenzó asegurando.

Luego asegura que, en buen chileno, le quieren ver la cara a los fanáticos del Bulla. "A veces creen que el hincha de la U es gil, es huevón. De verdad, quieren salir con pequeños dulcecitos", agregó el ídolo de los azules.

"Esos dos cabros son talentos innatos del fútbol, que aparecen cada 10 ó 20 años. Tienen un talento innato, por eso juegan solos. Tratan de hacer algo solos. Lo colectivo lo enseñan en cadetes", agregó.

En esa línea explicó que eso se refleja en los defensas juveniles porque "los cabros de atrás ni hablar cómo defienden. Qué digan ese tipo de estupideces, para que la gente los congracie, es absurdo".

Finalmente manifestó que "yo no tengo problemas, o cualquier hincha de la U no tiene problemas, hasta de que llegue Felicevich a la U. Te lo juro por mi vida, porque el tipo va a traer a (Alexis) Sánchez o a (Mauricio) Isla".

Ya lo dije muchas veces, no tengo nada que ver con la propiedad de la U. No tuve, no tengo y no voy a tener jamás una participación accionaria ni en la U ni en ningún otro equipo de fútbol. No es parte de mi negocio, no me dedico a eso", aseguró a La Tercera