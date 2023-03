Johnny Herrera pide las penas del infierno para el Estadio Monumental

El reducto de Pedrero nuevamente sufrió con la violencia de las barras de Colo-Colo y la U. Ante esta situación, el histórico ex portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para manifestarse ante estos actos.

“No puedes comparar lo de la moneda (U-Calera) con la cortapluma, no we…. No puedes comparar una cortapluma con una moneda. Te emputeces, está bien, quieres tirar algo a la cancha que se yo… ¿pero tirar un cuchillo? Para eso tú lo pensaste”, comenzó señalando Herrera.

“¿Cuál es la localía de la U con Colo Colo en el Estadio Nacional? La gente de la U casi que instalaba en andas y los sentaban y listo. Tú vas a jugar al Monumental y esto es lo que pasa, te apredrean el bus, le pegan a tus hinchas, agredidos por todos lados. Imagínate le pegaron a una mujer un combo, que cobardía, quien hace eso”, explicó el ahora comunicador.

“¿Saben cuántas veces recibí yo monedas, papel en la cabeza? No hay que normalizar, pero no pueden comparar la agresión de una moneda con que te apunten con una bengala y te puedan cagar la vida”, cerró Herrera.