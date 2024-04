Johnny Herrera ningunea a Colo Colo: "No existen los triunfos morales"

El pasado martes, Colo Colo cayó por 2-1 ante el actual campeón de la Copa Libertadores, Fluminense. Con esto, los albos registraron su primera derrota en el torneo internacional y además cayeron hasta el segundo lugar de su grupo con tres unidades, mismas que registra Cerro Porteño, a quienes el cacique derrotó en la primera fecha.

El resultado obtenido en condición de visitantes en Brasil, era bastante posible, teniendo en cuenta la calidad del equipo rival y que como ya lo mencionamos, Fluminense es el actual campeón de la Copa Libertadores, por lo que los albos, no tomaron tan mal esta derrota y esperan que les sirva para mejorar en el resto de la competición.

Pero uno que no dejó pasar esta caída en Copa Libertadores, fue Johnny Herrera, quien no solo criticó la actuación de Colo Colo ante Fluminense en Brasil, sino que también ninguneó al equipo al estar satisfechos con el resultado, argumentando que en el fútbol no existen los triunfos morales y deberían cambiar esa forma de pensar.

Fue a través de su calidad de comentarista en TNT Sports, que Johnny Herrera lanzó un ataque directo hacia el cacique por su duelo ante Fluminense en Brasil. "Los triunfos morales no existen en el fútbol. Muchas veces uno queda tranquilo aún si pierde porque proyecta un equipo que juega bien, pero Colo Colo no viene jugando bien".

Por otro lado, el ex portero también añadió que, "creo que fue un accidente que Fluminense nunca se adaptó, porque el primer gol es un golazo. Colo Colo lo sale a buscar y Fluminense les dio un toque, después, por otros motivos, le salió el empate. Pero insisto, los triunfos morales son cuando el equipo viene jugando bien y proyecta eso, pero este no es el caso".