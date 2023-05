Johnny Herrera mira en menos a Coquimbo Unido tras triunfo ante la U

El ídolo azul reprochó a Mauricio Pellegrino por lo sucedido en la derrota 2-1 a la U ante Coquimbo Unido, en condición de visita en el Francisco Sánchez Rumoroso.

“Lo que me ha dejado el profesor Pellegrino es que la base de él es defender con todo el equipo y no está mal, está bien. Te la doy, perfecto…, pero no necesariamente siempre vas a defender con los diez jugadores con dos líneas de cinco o dos líneas de cuatro sagradas”, manifestó Herrera en “Todos Somos Técnicos”.

Por lo mismo, el ex golero emplazó a Pellegrino a tomar más riesgos. “No estás jugando contra el Chelsea de Mourinho, el Barcelona de Messi o el Madrid de Cristiano”, estableció.

Según el comunicador: “puedes arriesgar y defender normalmente con cuatro, cinco y con seis jugadores también. ¿Por qué no soltar un poquito y atreverse más arriba?”.

Del mismo modo reveló que “si yo dejo jugadores enganchados arriba, con jugadores desequilibrantes como Osorio y Assadi, el rival se tiene que preocupar de ellos también. Es tan solo eso”.

Además, el actual rostro de TNT Spors tuvo un recado para los defensas de la U. “Si no son capaces, por ejemplo, Casanova, Zaldivia, Nery Domínguez de bancarse un mano a mano es porque no pueden jugar en la U, así de simple. Son equipos grandes que tienen que arriesgar”, sentenció.