Johnny Herrera: "Leonardo Gil no es más que Gonzalo Espinoza"

El ex golero se lanzó una frase que tuvo muchas reacciones en las distintas redes sociales.

"Herrera lamento la derrota del equipo de sus amores ante el Cacique:

"La sensación fue que cuando la U pudo ir a buscar el partido, pudo atreverse, no lo hizo. Tuvo un primer tiempo correcto, el profesor (Rafael) Dudamel hizo un buen planteamiento en el primer tiempo. Creo que pudo anular de buena manera, pero cuando la U pudo ir a buscar, cuando te tienes que atrever, no lo hicieron. Ese fue el principal pecado", dijo en TNT Sports.

Herrera señaló que tras el partido tuvo "sensaciones encontradas porque después que les hacen el gol, la U se va a buscar con tres posibilidades. ¿Por qué tuvimos que esperar para ir? Fue un partido raro. La U tuvo con qué, tenía jugadores con recambio como (Nahuel) Luján o (Pablo) Aránguiz, pero le faltó el detallito ese que siempre falta en el Monumental".

Pero la frase que llamó la atención de todos fue la que dijo sobre su amigo Gonzalo Espinoza en comparación con Leo Gil de Colo-Colo:

Con esto me despido !! Miedo institucional 🅱️!!! #ClasicoEsGanarte #20anosdePaternidad @ColoColo @BarrioArellano pic.twitter.com/hDVz5xiK43

Johnny Herrera: Gonzalo Espinoza is better than Leonardo Gil. pic.twitter.com/nAl1Fd0qoK