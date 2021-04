El ahora comentarista deportivo lanzó un duro mensaje en contra de los ídolos del club.

Luego de asegurar que volvería a trabajar en la U tras un llamado que recibió del presidente del club, Cristián Aubert, el ahora ex arquero Johnny Herrera aclaró que jamás lo haría con quienes hoy se desempeñan como directores deportivos del club, Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg.

"Ninguna posibilidad, cero, pero cero. Para decirlo de manera caballerosa: somos personas con principios completamente distintos", dijo tajante Herrera en entrevista con El Mercurio.

"Yo, por ejemplo, jamás le negaría una operación a un jugador del club, como pasó con Jimmy Martínez, quien tuvo un tumor en un ojo. Ellos no la querían hacer y tuvimos que imponernos como plantel. Tampoco se me hubiese pasado por la cabeza echar gente que lleva 20 años en el club y se habían sacrificado por esta institución. Son valores, principios que yo por lo menos no transo en mi vida", añadió.

El polémico ex golero reiteró que tiene la ilusión de volver a trabajar en el equipo de toda su vida.

"Como dije, voy a estudiar para ser entrenador y espero volver al fútbol en ese ámbito. Sé quiénes son (los nuevos propietarios) y si me llamasen todo es conversable, depende del proyecto que haya en la mesa. Insisto, yo estoy para aportar en lo que se pueda. No podría negarme a ayudar al club de mis amores, de toda la vida, a contribuirles en algo", expresó.

"Estoy absolutamente seguro que se puede (hacer bien). Aunque me duela, hay que mirar al frente y ver la labor de (José María) Buljubasich en Universidad Católica. Ese es un buen trabajo.", comentó.