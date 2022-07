Johnny Herrera intenta explicar su gesto en contra de la UC

El ex golero dejó la escoba en las redes sociales tras asegurar que la Católica es un equipo chico.

“Es que Católica es Católica, Manuel. Católica es así (chica) al lado de Colo Colo y la U. Esa es la realidad. Es ver la cantidad de hinchas que tienen”, dijo Johnny sin pelos en la lengua.

“Creo que se sintió ofendida harta gente, pero no fue mi intención ningunear o menospreciar a alguien. Yo sólo me quería referir a que la caja de resonancia que tienen tanto Colo Colo como la U es extremadamente mayor a la que tiene Católica, Cobreloa, Wanderers, que son los equipos que vienen después. Es una realidad no más”, dijo el panelista de TNT Sports.

El ex portero agregó que “hay que ver las pautas que hay en televisión, por ejemplo. Una lata que no se haya entendido el gesto, pero eso era lo que quería hacer ver”.

Johnny Herrera sentenció que “no dije que la Católica era equipo chico, fue como la forma de expresarme. Básicamente, lo que quise decir es que la caja de resonancia de la Católica es mucho más pequeña, en comparación a la U y Colo Colo. Y si alguien se sintió ofendido, mala pata, pero no fue mi intención”.