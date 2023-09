Johnny Herrera explotó de rabia tras lesión de Arturo Vidal

Johnny Herrera, ex arquero de la selección chilena apunta directamente al 'King' como responsable de la grave lesión que sufrió en el partido ante Colombia por las eliminatorias.

"Hay culpas compartidas acá. Se sabía desde el momento que entró contra Uruguay que estaba lesionado, si ya venía arrastrando una lesión. Para mí, la culpa es del jugador. Ojalá que haya salido entero, pero hay dos preguntas en el aire de las responsabilidades, de quién tiene la responsabilidad. Para mí, porque me pasó, es del jugador", dijo el exportero en TNT Sport.

"Yo tuve una fractura de muñeca y el médico me dijo que estaba fracturado, pero es el jugador el que toma la última decisión. En ese momento, un doctor me dijo que me operara y otro que cicatrizara sola, pero jugábamos la final con Católica el 2011", añadió Herrera.

"El doctor me dijo ‘¿quiere jugar?’ Quiero jugar. ‘¿Está para jugar? ‘Estoy para jugar. Yo le digo: ¿con fractura y todo? Y me dice: Si usted piensa que está para jugar, el médico es usted, usted decide si está para jugar o no’", sentenció Johnny Herrera.

La selección chilena emitió un comunicado con parte médico por la lesión de Arturo Vidal, quien salió lesionado en el empate 0-0 ante Colombia en el Estadio Monumental, por la segunda fecha de las Clasificatorias.

"El cuerpo médico de la selección chilena informa que el jugador Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular que requiere resolución quirúrgica, la cual se llevará a cabo el día de mañana en conformidad con el cuerpo médico de su club. La intervención será realizada por el cuerpo médico de la selección chilena", dice el comunicado.

“Primero que todo, quiero agradecer la inmensa cantidad de mensajes de apoyo que he recibido. Quiero decirles que me levantaré con más fuerza que nunca”, colgó en sus redes sociales Vidal tras su operación.

En el mismo posteo dijo que: “me levanté 1000 veces antes y hoy no será la excepción, con el apoyo de mis seres queridos y de todos ustedes, más temprano que tarde estaré donde más me gusta, en una cancha de fútbol disfrutando como en toda mi carrera… Gracias y nos vemos pronto”