Johnny Herrera furioso con anuncio de estadio para la U

La concesionaria Azul Azul anunció la búsqueda de terrenos para concretar el sueño del estadio propio de Universidad de Chile. Esto fue analizado por Johnny Herrera.

“Creo que hay una gestión de buscar lucas con un nuevo prestamista a Universidad de Chile y dentro de esas lucas es parte para el estadio, cerca de 30 millones de dólares, por tanto uno se esperanza. Y no es poco lo que se canceló a Tesorería”, indicó a TST Podcast

"Que haya pagado esto es para alargar el proyecto. Indistinto a todos los cagazos que se han mandado, sí te habla de un trabajo serio y eso es innegable. En qué va a decantar, no tengo idea, porque siempre hay imponderables, siempre hay trabas cuando la U quiere conseguir un estadio. No sé de qué forma se va a ejecutar este plan”, agregó el ex guardameta de la 'U'.

En la misma línea, Herrera planteó que “me hubiese gustado que este plan se ejecutara de la misma forma que se pagó la deuda a Tesorería, sin contarle a nadie, que aparecieran de un día para otro diciendo ‘hemos comprado un terreno y aquí vamos a construir un estadio’”.

"Esto de filtrar lo que se está haciendo va a remar en contra del objetivo que es conseguir una casa propia. Yo sabía hace rato, pero nunca lo quise decir porque me pidieron que no lo dijera, así de simple. Tampoco me quise ilusionar, porque es el sueño de nunca acabar", concluyó el comentarista deportivo.