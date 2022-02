Johnny Herrera explica el mal momento de Fabián Orellana en la UC

Debido al difícil presente que atraviesa Fabián Orellana en Universidad Católica, Johnny Herrera entregó una descripción de su excompañero en Audax y la Roja, para poder explicar lo que está atravesando en San Carlos de Apoquindo.

“Yo creo que fue la gran apuesta que hizo Buljubasich por tratar de retener el tetracampeonato cuando se le estaba yendo. Yo por lo menos lo vi de esa manera. El tipo tomó riesgos, la institución se metió las manos al bolsillo y pagó por un jugador calado”, partió comentando “Samurái” sobre la contratación de Orellana en la UC en septiembre pasado, en podcast de TNT Sports.

En la misma línea, incluso confesó que “yo mismo, en su minuto, casi que negocié para que fuera a la U, como hace cinco años atrás. Lo hablé con Fabián en la Selección”.

El ex golero azul, afirmó que: "por A, B o C motivo no ha rendido y Fabián es especial, ojo, yo lo conozco, fui su compañero en Audax Italiano, es un jugador especial, lo tienes que querer, tratar bien, si no se siente querido el tipo se extravía, se aparta solo prácticamente. Hay que saberlo llevar”.

"En Católica, a lo mejor, no lo está pasando tan bien, producto que no está jugando y no va a rendir en cancha ni cuando entrena. Se pone el tarro fácilmente”, complementó.

Cabe recordar que en lo que va de Campeonato Nacional 2022, Fabián Orellana ni siquiera ha sido convocado por Cristián Paulucc

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo