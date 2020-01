Johnny Herrera vuelve a ningunear récord de Paredes: “Mira los campeonatos que tengo yo”

El ex portero de la U, Johnny Herrera, volvió a hablar mal de Esteban Paredes, delantero que lo tuvo como una de las víctimas predilectas.

Johnny Herrera sigue sin olvidar que Esteban Paredes, goleador de su archirrival Colo Colo, haya roto el récord de máximo artillero de la historia del fútbol profesional chileno, justamente frente a sus narices con un gol en el Superclásico pasado.

El ex meta de Universidad de Chile, ahora en Everton de Viña del Mar, volvió a ningunear la tremenda marca que alcanzó el 2019, cuando anotó su tanto 216 en el Estadio Monumental.

“Siempre me hablaban del perfecto goleador, lo felicito, pero mira los campeonatos que tengo yo, le gané dos finales a Colo Colo”, comenzó el portero.

“Entonces te cambio una final por diez partidos, para mí eso es lo que queda. Los estadísticos hablarán más de goles, yo me quedo con los campeonatos. Quizás si estaba yo, ganábamos", añadió a La Cuarta.

Finalmente, habló sobre Claudio Bravo al indicar que "maduró antes, se fue joven a Europa. Yo pude ir al Celta, pero España estaba en crisis y no pagaban mucho. Opté por quedarme donde quería estar y no me arrepiento. A lo mejor no tengo la plata que tiene él, pero tampoco soy pobre, me quedo tranquilo".