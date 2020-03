El portero tuvo un partido especial al enfrentar al equipo de sus amores en el Estadio Nacional.

Johnny Herrera fue una de las figuras destacadas en la igualdad sin goles entre Everton y Universidad de Chile. La hinchada azul le dedicó varios cánticos durante el partido. Cabe recordar que el golero salió de mala forma de la institución universitaria en una negociación que no llegó a buen puerto y que finalmente terminó con el portero en Viña del Mar.

Por ello, el guardameta no ocultó su emoción y en palabras para el CDF agradeció las muestras de cariño de la fanaticada de Los de Abajo. Sin embargo, fiel a su estilo frontal, aprovechó de criticar a Azul Azul y explicar el rechazo al homenaje que le propuso la dirigencia.

"En buen chileno, es paja molida, era muy cara de raja si me hacían un homenaje con todo lo que ustedes saben, estoy en un lugar y no puedo dejar de hablar de Everton", indicó el arquero de los viñamarinos. Además Herrera agregó: "Acá (en la U) no me sentía querido, pero estamos bien en Viña, estoy feliz, disfrutando a mi familia, mis hijos y estamos bien, lata que enredamos un par de partidos".

Respecto al partido, el ex jugador de Audax Italiano, concluyó: "Nos faltó la puntada final para terminar bien la jugada y creo que no hubiese sido extraño que nos lleváramos los tres puntos. Pero analizando bien, sumando y restando creo que el empate es lo más justo".