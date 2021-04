El ex arquero de la U se retrira del fútbol y recordó sus mejores momentos en la cancha.

El emblema azul confirmó la noticia en conversación con TNT Sports que “la decisión está tomada, recontra pensada y estamos okey. Costó mucho porque había muchas ganas de hacer muchas cosas. Había que pensarlo y no es fácil. Le di hartas vueltas, hablé con mi círculo cercano, gente que uno escucha con más énfasis, y ya está”.

También reveló cuáles son jugadores que le hubiese gustado tener de compañeros: Un jugador que me hubiera gustado tener en mi equipo, tengo varios. Nicolás Castillo, era un potencial Eduardo Vargas. Esteban Paredes cuando se movía… estaba en cualquier lado. Le pegaba en la nuca y era gol. ¿Era especial enfrentarlo? Sí, porque era el clásico”, afirmó.

A la hora de recordar sus duelos ante el Cacique, el ahora ex portero concluyó que “tuve etapas contra Colo Colo, la del principio, que incluso le hicimos goleadas históricas. El 4-0, 5-0 y otro 4-0. Después se me dio vuelta la tortilla y no le pudimos ganar más a Colo Colo”.

Esteban Paredes y Johnny Herrera coincidieron en la cancha en casi todos los Superclásicos entre 2011 y 2019