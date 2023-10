Johnny Herrera eligió al chileno que merece un Balón de Oro

Esta semana se dio entrega del tan ansiado Balón de Oro, junto a otros galardones que marcan al mejor juvenil de la temporada, al máximo goleador, al mejor arquero del mundo y por supuesto al mejor jugador del mundo, quien nuevamente fue Lionel Messi tras ganar el mundial con Argentina. En ese sentido, Johnny Herrera mencionó al chileno que merece un Balón de Oro por su gran trayectoria.

Cabe señalar que la ceremonia no estuvo alejada de la polémica, ya que muchos se preguntaron si el galardón entregado a Lionel Messi era merecido, debido a que ya no juega en Europa y no hizo una mejor temporada que otros de los nominados, pero todo apunta a que el ganar el Mundial fue el punto de inflexión para tomar la decisión final.

Siguiendo esta misma línea, Johnny Herrera, en conversación con 24 horas de TVN, señaló quién sería el chileno, quien a su criterio se merece un Balón de Oro por la gran trayectoria futbolística que ha tenido con el paso de los años. Teniendo en cuenta no solo lo realizado con la selección, sino también sus lograr personales en sus clubes.

"Creo que por la trascendencia que ha tenido en cada club que ha jugado en su carrera y como ha destacado, , además por las condiciones naturales que tiene es Alexis Sánchez. A esta altura de su carrera sigue destacando en los mejores clubes del mundo y en todos los equipos ha dejado huella de una forma u otra. Para mí el futbolista más talentoso que he visto jugar es por lejos Alexis", comentó el ex portero de Universidad de Chile.

Hay que recordar que Alexis Sánchez ha tenido una gran carrera futbolística por grandes clubes de Europa, logrando diversos títulos en todos los equipos que ha estado. Sumado a la obtención de las dos Copas Américas con La Roja, además de ser el máximo goleador en la historia de la selección chilena.