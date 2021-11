Johnny Herrera disparó sin piedad en contra de Azul Azul por crisis de la U

El ex arquero azul Johnny Herrera analizó el duro momento que vive Universidad de Chile, que está a tres puntos del descenso directo, cuando faltan sólo tres fechas para que termine el Campeonato Nacional.

El referente de los azules fue crítico con el momento que atraviesa su ex club y en sus declaraciones a Radio Cooperativa apuntó sus dardos al accionar de los dirigentes de Azul Azul.

"Cuando estás al borde, aparecen los jugadores. Creo que la U tiene esos jugadores, tiene a Larrivey, que es el goleador; está Osvaldo, Gonzalo Espinoza, que hizo un buen partido y que seguramente jugará de la misma manera estos partidos que quedan. El técnico seguro apostará por Galani, Espinoza y Sandoval, y la U está dando señales de mejoría, y estoy seguro que este equipo puede salir adelante", señaló.

En este sentido, Johnny Herrera aseguró que al Romántico Viajero “yo creo que necesita un triunfo, yo creo que la U se salva, pero tiene un camino difícil, porque hay que hacer un mea culpa grande, y empezar todo de cero. Hoy la U está en un abismo de incertidumbre que no ayuda en nada en la actualidad. Duele es así”.

"Para mí, el 90 por ciento es responsabilidad de la dirigencia. Hay una responsabilidad de los jugadores, pero hace tres años que la U viene conviviendo con el descenso y con las malas decisiones que se tomaban”, continuó.

Tras esto, el ex portero de la U contó que “yo fui testigo de eso, me quisieron apartar, pero tuvieron que llamarme de nuevo. Hubo malas decisiones de Navarrete, Conca, Goldberg, Vargas... No es fortuito que la U esté ahí, son tres años de malas decisiones. Lo conversaba con un amigo, y cuando echan a Kudelka y tienen a Arias medio escondido en un baúl, en un hotel, empezó la debacle".

Finalmente, el ídolo azul indicó que "deben dar la cara los dueños, el presidente en estos momentos. Carlos Heller, por ejemplo, nunca se escondió, y hoy ni siquiera sabemos quiénes son, y hay un manto de duda que genera aún más incertidumbre respecto al club”.