Johnny Herrera dice que Pellegrino no es DT para la U

Johnny Herrera salió a cuestionar a la directiva de Azul Azul por contratar al DT de 51 años.

“A Pellegrino lo encuentro muy sensato, declara muy bien, es muy caballero y muy educado… Pero ¿por qué lo fueron a buscar? Me lo vengo cuestionando desde el día uno”, indicó en su rol de comentarista de TNT Sports.

“Teniendo antecedentes de lo que pasó con Gustavo Poyet (en la UC), lo que pasó con López y hay un sinfín de técnicos que llegan sin conocer el medio”, agregó.

“El otro día, hace los cambios y vas 0 a 0. En teoría, tenías a tus dos mejores jugadores en la banca y los pones, pero pone uno por cada lado (Assadi y Osorio). Las individualidades son muy importantes y solos no ganan partidos. Puede ser uno de cada 10”, dijo el ahora comentarista.

Para finalizar, el exarquero y símbolo azul señaló que “creo que para mí, ahora, ojalá me tapen la boca, pero le erraron con el técnico, así de simple. Solo por no conocer el medio y no conocer los jugadores. Eso te lleva un tiempo. Es tiempo de conocer a los futbolistas”.