Johnny Herrera dice que Alexis Sánchez está dolido con algunos periodistas

El ex portero se refirió a las polémicas declaraciones de Alexis Sánchez tras ser presentado en el Marsella, donde aseguró que 'uno en su país no es ídolo'.

"Fue algo lindo que a todas las partes que he ido, fuera de Chile, siempre me han tratado bien. Hay un dicho, uno nunca es ídolo en su país, a veces el chileno es así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro y siempre queremos a lo de afuera", fueron las palabras de Alexis.

Johnny Herrera en Todos Somos Técnicos también se quiso referir a estas palabras de su ex compañero en La Roja.

"De repente Alexis está medio sentido con nosotros, ahora uno vaya a saber por qué, pero esa es la sensación que da. Hasta creo que en mi lugar que estoy ahora a lo mejor le he hecho una crítica, pero netamente constructiva. Dije una vez en el partido en Calama, pero por eso digo que es parte de", sostuvo el ex meta.

"Ahora, llevándolo a lo futbolístico y a la historia de nuestro país, insisto y que no me canso en decir que es uno de los futbolistas más talentosos que he visto en vida y está entre los tres mejores en la historia de este país", cerró Herrera.