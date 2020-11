Johnny Herrera destruyó a Caputto: "Era un títere, un tonto útil de Goldberg y Vargas"

El histórico arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se tiró sin filtro contra Hernán Caputto tras su salida del CDA.

Gran polémica ha generado al interior de Universidad de Chile la salida de Hernán Caputto de la banca azul. A pesar de que estaría todo listo para traer al venezolano Rafael Dudamel, aún da vueltas en el CDA la abrupta salida del entrenador argentino-chileno.

Y sobre eso se refirió un hombre que ya no está en la U, pero es voz autorizada para hablar del cuadro universitario. Se trata del ex arquero de los universitarios, Johnny Herrera, uno de los últimos ídolos azules que abandonó por la puerta de atrás el Centro Deportivo Azul tras problemas con los dirigentes azules.

Así, el ex cuidatubos del Romántico Viajero, destruyó a Caputto y se refirió en duros términos a su persona. El polémico jugador aseguró que el entrenador no tiene carácter, y además que las decisiones que tomaba eran producto de lo que querían hacer los gerentes deportivos, Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas.

Por eso, en conversación con La Tercera, Herrera aseguró que "es el entrenador con menos carácter que he conocido. Pero a él siempre le hicieron la pega, se notaba mucho que las decisiones las tomaba la gente de arriba. Caputto era un títere, un tonto útil de Goldberg y Vargas, que lo usaban para hacer lo que se les cantaba".

También añadió que "lo que me decían a mí era que tenía a la mitad del camarín hasta la coronilla por las decisiones que tomaba y su forma de trabajar. Era un técnico sin carácter, que según me dicen los cabros tomaba decisiones absurdas. La convicción hacia los jugadores la había perdido hace rato".

Para finalizar, también disparó que veía que Caputto no estaba a la altura para dirigir un equipo como la U. “No, cero. Más de la forma que llegó. Si no tienes valores y dejas a un equipo botado a un mes del Mundial Sub 17 es porque te importa muy poco el resto. Con esos valores no te irá bien. Hoy por hoy está donde tiene que estar; fuera del club y no dirigiendo al primer equipo que es una responsabilidad mayor. Él no tenía carácter", concluyó.