Universidad de Chile tuvo su primer traspié en la era de Gustavo Álvarez, esto ya que los azules perdieron por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido en un torneo amistoso de verano, recordando que anteriormente habían derrotado a Universidad Católica en el mismo torneo. Uno de los más críticos al respecto fue el panelista de TNT Sports, Johnny Herrera.

El equipo dirigido actualmente por Gustavo Álvarez ha sido uno de los que más ha participado durante el mercado de fichajes, donde incluso lograron el tan ansiado regreso de Marcelo Díaz al romántico viajero. Es por esto que la ilusión de los hinchas sobre la campaña que puede realizar el equipo esta temporada es alta.

Pero como ya lo habíamos mencionado, Universidad de Chile registró su primera caída en la era de Gustavo Álvarez, donde sucumbieron por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido en un torneo amistoso de verano. Tras el encuentro, Johnny Herrera entregó sus opiniones sobre el partido y también fue bastante crítico con un jugador en específico.

El futbolista apuntado por las críticas de Johnny Herrera fue Gabriel Castellón, portero que viene de ser campeón con Huachipato la temporada pasada y que en el partido ante Coquimbo Unido tuvo su debut en Universidad de Chile. Recordando que se encuentra compitiendo con Cristopher Toselli por la titularidad en la portería azul.

El ex portero no se guardó nada, fiel a su estilo, para referirse al nuevo arquero de los azules. "Muy dubitativo para la experiencia que tiene, viene del equipo campeón. Se equivocó varias veces en salir jugando, ahí se le suelta la pelota, después tuvo otra más que la deja pasar y casi gol también, si bien líder, gritando harto. Pero como le exigen salir jugando tanto, no es su fortaleza. Su fortaleza es juego aéreo, juego dividido".