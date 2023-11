Johnny Herrera criticó a Arturo Vidal por duros comentarios

Durante la semana, Arturo Vidal fue noticia nuevamente por una de sus transmisiones en Twitch. En esa oportunidad, analizó el último Clásico Universitario, donde Universidad de Chile venció a Universidad Católica por 3-1 y también criticó duramente a Ignacio Saavedra por su desempeño en el partido. Pero las palabras del King fueron bastante criticadas por Johnny Herrera.

Durante el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex portero de Universidad de Chile no quedó contento con la dura crítica realizada por Arturo Vidal hacia el joven volante de Universidad Católica, ya que si bien reconoce que las críticas siempre existirán en el mundo del fútbol, existen mejores formas de referirse hacia una persona, sobre todo al ser un futbolista tan joven.

"Se puede criticar a cualquier persona, como lo hacemos acá, en la parte futbolística. Pero no es la forma, Saavedra estuvo mucho tiempo con nosotros (como sparring), como dos o tres años. Uno puede criticar a quien se le plazca dentro de los planos futbolísticos, pero hay formas y formas", señaló Johnny Herrera.

"Yo llevo menos tiempo como comentarista y a lo largo de todo mi periodo, al único que le falte el respeto fue al central boliviano, que fue casi en off. Después pedí disculpas cuando dije que era malo, que no puede jugar en la U. No fue atacado, pero fue lo que estaba viendo", agregó el ex portero de Universidad de Chile.

"Yo pedí disculpas porque no era la forma de criticar a un colega, hay formas y formas. No me gusta porque no cierra bien; no me gusta porque no gana en el juego aéreo; no me gusta porque es pecho frío; no me gusta porque no tiene pase con la pierna izquierda o no tiene salida, hay formas y formas", cerró Johnny Herrera.