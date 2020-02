Johnny Herrera contó su verdad del accidente vivido en Viña del Mar

El arquero de Everton detalló que se han tergiversado mucho las informaciones del accidente automovilístico donde se vio involucrado.

Johnny Herrera no lo está pasando bien en Viña del Mar. El arquero de Everton se encuentra en el ojo del huracán tras verse involucrado en un accidente automovilístico en el sector de Reñaca el mes pasado.

El hecho -que recién sale a la luz pública-, ha generado una ola de críticas al meta viñamarino, luego que tenga en sus antecedentes el fatal atropello ocurrido en 2009, donde murió la joven Macarena Cassasus.

En esta oportunidad, Herrera habló con Las Últimas Noticias y entregó mayores detalles del hecho ocurrido el pasado 13 de enero y desmintió con molestia una supuesta fuga del lugar.

"Iba saliendo de mi casa bien temprano para ir a entrenar al club. Cuando de repente un auto gris impacta al mío. De hecho, se ve en las fotos que yo no fui el que no respetó el disco Pare", reveló el portero.

"Ahí me bajé a ver los daños y me di cuenta que tenía un topón en el costado izquierdo. Después tomé los datos de la señora. No sé si tenía seguro. Tomé los datos y saqué fotografías. Me acordé que un amigo me había dicho que lo hiciera para tener todo tipo de pruebas a la hora de presentar la constancia", agregó.

"Hice todo eso y al darme cuenta que no había daños ni personas con daños mayores, me retiré y partí a entrenar. De ahí fui a dejar la constancia y ver el tema del seguro. Eso fue todo. Pero jamás me arranqué y eso es lo que más me molesta. Hice lo que todos hacen en estos casos. Está todo en trámite. Me sorprende que publiquen algo sin averiguar", cerró.