Johnny Herrera comparó a Darío Osorio con Gareth Bale

El ex portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, lanzó un sorpresivo piropo a la estrella de los azules, Darío Osorio, indicando que "es bueno, es colectivo, acuérdate el gol que le hace a Católica, empieza a encarar por la banda, pared y fue golazo".

Con dicho tanto, el oriundo de Hijuelas rompió una extensa sequía de dos meses sin convertir. Un dato que corrobora la visión expuesta por Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Para el ídolo de la U, Osorio ha tenido un bajón futbolístico en la parte final de la temporada: “Imagínate que al principio cuando aparece hubo una oferta concreta de cinco millones de dólares por él desde el fútbol inglés y no se termina yendo porque la U no más creo que no lo dejó ir”.

“En el último tiempo como que se ha estancado un poquito, pero para mí es netamente por el puesto donde está jugando. Está muy lejos del área y con su vocación es totalmente ofensiva, pero cuando le encargan tanto defender como el partido del otro día (con Unión Española) terminó supliendo a Morales por la banda”, añadió.

Pese a ello, el comentarista deportivo lanzó un particular elogio para Darío Osorio, apuntando que “Yo creo que cuando empiece destacar más todavía es cuando juegue tipo Gareth Bale, juegue más libre y detrás de un nueve más centralizado y el por la banda”.

“El tipo es bueno, es colectivo, acuérdate el gol que le hace a Católica, empieza a encarar por la banda, pared y fue golazo. Por eso te digo, es medio símil a Gareth Bale”, cerró el exportero, desatando el asombro de sus compañeros en el panel.