El ex golero de Universidad de Chile lanzó una frase medio en serio, medio broma, sobre su eterna competencia con Bravo: “Claudio juega bien, pero insisto, si hubiese sido el entrenador, yo me pongo (risas)”, dijo.

Y aprovechando que en frente tenía a Claudio Borghi, Herrera le tiró un palito al Bichi, quien fuera el DT de la Roja entre 2011 y 2012:

“Primero yo no hubiera hecho como el de bigote que está ahí al lado del gordo (Marcelo Vega), yo habría estado en la selección en esa época, el 2009, 2010, 2011, 2012”, expuso nuevamente en tono jocoso para después agregar que “creo que incluso me habría ido mejor en la selección. Después soy sincero y objetivo… llegué a hacerle competencia, no al arquero de la Segunda División de la Real Sociedad, Bravo ya era el arquero del Barcelona, que disputaba el puesto con Ter Stegen, campeones de La Liga y la Champions”.

“Si llegaba antes, por ejemplo si me llamaba Bielsa, encontraba a otro Bravo, empezando como todos, pero llegué cuando ya estaba consolidado y era muy difícil pelearle el puesto. Me quedo tranquilo, porque cada vez que me tocó jugar respondí”, complementó el ahora comentarista de TNT Sports.

Sentencia que “me tocó debutar en Copa Confederaciones, contra la Alemania campeona, la Colombia de James Rodríguez en el mejor momento y lo disfruté, no sentí un peso y lo hice feliz”.