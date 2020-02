El ex Universidad de Chile hizo noticia esta semana por la denuncia de una mujer que lo acusó de chocar en Reñaca para luego huír del lugar.

Luego de aclarar el incidente, el portero de Everton de Viña del Mar le concedió una entrevista a La Tercera donde se refirió a varios temas relacionados al fútbol:

"No, cero posibilidad. Era como morderme la lengua por todos los años que estuve en mi club. Estuve toda mi vida en la U. Sería como irme con el enemigo, traicionar a tu patria. Jamás lo haría", aseguró el actual golero de Everton.

Puso como ejemplo a Miguel Pinto. "Me llamó la atención. Miguel era nacido y criado en la U, capitán, tuvo buenos años. Fue raro. Tendrá sus motivos. No los comparto, pero él sabrá por qué se fue. Es respetable, pero yo no lo haría", dijo Herrera.

Herrera también se refirió a la llegada de Leo Valencia al Monumental: "Uno no sabe por qué toman esas decisiones. El fútbol antes que cualquier cosa yo lo tomo con pasión. Si bien es un trabajo, en mi caso, siendo tan identificado con la U, jamás me iría a jugar a Colo Colo o la UC. Ellos sí; es su problema", finalizó.