Johnny Herrera celebra que Zaldivia haya borrado todo lo de Colo Colo

Matías Zaldivia hizo su estreno con la camiseta de la U en el amistoso ante Coquimbo Unido, los azules cayeron por 2-0 ante Coquimbo Unido.

Es por esto que Johnny Herrera alzó la voz y valoró el comportamiento que ha tenido el ex defensor del Cacique.

"Me gustó la conferencia que hizo cuando lo presentan en Universidad de Chile. El tipo dio una conferencia seria, responsable. Me pareció bien", dijo el ex capitán de la U en 'Todos Somos Técnicos'.

Sobre las redes sociales del defensor, el ex golero piensa que: "Uno que es muy hincha de un club, me pareció bien que haya borrado el pasado. Si te cambias al archirrival, obviamente que hay que dejar muchas cosas atrás. Eso lo encontré positivo".