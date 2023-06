Johnny Herrera ataca a Claudio Bravo por ausencia en la Roja

Johnny Herrera, ex golero del Bulla analizó la polémica entre Claudio Bravo y el actual DT de la Roja de todos.

El entrenador de Chile Eduardo Berizzo habló en la previa del duelo amistoso ante Cuba que se jugará el próximo domingo en Concepción.

Consultado por las razones que impidieron el arribo de Bravo a Santiago, el seleccionador confirmó que el portero del Real Betis habló con el cuerpo técnico para decirles que se iba de vacaciones. “Así sucedió. Se comunicó con nosotros y nos manifestó su deseo de descansar”, dijo el Toto de entrada en conferencia de prensa.

Luego, Berizzo dejó clara su molestia por la decisión del histórico capitán de la Roja. “Uno prioriza el trato de los futbolistas más allá de lo deportivo, que es un aspecto importante porque aquí viene el que está rindiendo en su club y merecer estar”, advirtió.

“Al profesor Berizzo le encuentro la razón. Más allá de que sepa cómo juega Claudio, a uno como técnico le enseñan a ser justo con los demás, y el ser justo significa que ley pareja no es dura”, señaló el ex Universidad de Chile

“Bravo debería haber estado. Distinto hubiera sido que Berizzo le hubiera dicho ‘descansa, porque quiero ver a estos otros arqueros’. Pero, por lo que dice Berizzo, claramente lo llamó, y eso es un check a favor de él, porque está privilegiando el núcleo en la selección más allá de un solo jugador, y eso es muy válido”, agregó el polémico comunicador frente a las cámaras de TNT Sports.

Si bien para Herrera, Bravo se “recontramerecía las vacaciones, no se vería bien que lo llamaran a las próximas ventanas internacionales”. “Es como que a mí me llamen a trabajar mañana y yo diga no, me voy de vacaciones. Yo tuve el estatus de Bravo en La Roja, en la U, y en mi vida quise faltar a un partido”, analizó.