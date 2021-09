Johnny Herrera aseguró que ahora lo encuentran más "simpático" al trabajar en la TV

El ex arquero de la "U" conversó junto a Nico Peric, donde entregaron sus impresiones tras dejar el fútbol y dedicarse a los medios de comunicación.

Johnny Herrera.

El ex portero de Universidad de Chile y La Roja, Johnny Herrera, se encuentra viviendo un gran momento profesional, donde se ha destacado como uno de los buenos comentaristas deportivos que tiene actualmente TNT Sports.

De hecho, él mismo reveló en entrevista con el Sifup que ha mejorado su relación con el hincha del fútbol, especialmente con el de Colo Colo.

"Ahora que trabajo en la tele los colocolinos me encuentran hasta más simpático", indicó entre risas. "Para mí ha sido una experiencia súper, súper grata, porque muchas veces miras de afuera y era todo súper estructurado", continuó el ex futbolista.

Tras eso añadió que cuando llegó al canal "puse dos condiciones: que no me pidieran sacarme el hincha, porque era pedirle peras al olmo, y para mí eso era imposible, la única forma en que perdí la objetividad en mi vida fue con mi equipo. Y segundo, que me dieran días libres para estar con mi familia".

Algo que también destaca Johnny de su actual trabajo es la relación dentro del panel. "Llegué al canal y fue una recepción increíble, pareciera que hubiese trabajado toda una vida allí, me río con el Gordo (Marcelo Vega) que fuimos compañeros hace 20 años en la U, al Bichi Borghi lo aprendí a conocer, a Don Aldo Schiappacasse también".

Es esta entrevista también participó otro histórico retirado del fútbol chileno, hablamos de Nico Peric, quien también ahora se desempeña en las comunicaciones.

"Es entretenido. Me ha parecido un mundo muy diferente al que veníamos nosotros. Y es difícil. Pero todavía siento el cariño, cuando les pido a los jugadores que hablen con nosotros, ellos saben que el nivel de la conversación tiene un tono más ameno que periodístico, y eso no sólo lo agradece el futbolista que estás entrevistando, sino que la gente que lo ve", indicó el "Loco".