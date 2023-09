Johnny Herrera asegura que ya sabía lo que iba a pasar con la U

Johnny Herrera criticó duramente a Pellegrino tras la derrota azul ante Deportes Copiapó en la fecha pasada.

“Todos me criticaban. ‘No, es que la U va puntero’. No, es que esta no es la forma. Va a llegar un minuto en el que te van a jugar de igual a igual. La U jugaba de una forma, después aprendieron a esperarla y tenía que salir ¿Qué pasaba cuando salía? Le agarraban la espalda a los centrales y venimos a descubrir a la quinta fecha que los centrales son lentos, cuando siempre supimos eso”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El golero cree que: “Son formas tácticas de jugar en que en algún minuto le iban a descubrir la falencia a la U ¿Qué pasó? Acá pasaba peleando con todos, es que si la U no arriesga, no sale a buscar los partidos, se va a estancar y va a quedar ahí. Eso pasó”.

“Una rueda te demoras en conocer cómo juegan los equipos, la experiencia, cómo tienes que tienes que volverle a jugar al equipo, las falencias, las virtudes, el técnico, te va a buscar o no te va a buscar, eso pasó con la U y punto. No es nada del otro mundo, muy predecible desde un principio. Desde cómo jugaba la U cuando iba a puntero me aburrí de pelear. La U tiene que jugar valiente, ir para adelante, no esperar en mitad de cancha al penúltimo del Campeonato ¿Qué es ese planteamiento?”, reclamó Herrera.

demás criticó los sistemas de juego del entrenador del Bulla. “Juega con cuatro y cambia con tres. Es que no juega con cuatro, juega con dos líneas de cuatro, es que no juega con tres centrales, juega con línea de cinco”.

“La gerencia deportiva que se tiene que poner los pantalones con profesor Pellegrino para exigirle de una u otra forma cómo podría arriesgar, los jugadores que podría traer, más plantel. Lamentablemente no existe. Llegó como secretario de Ronald Fuentes, para mí lo sigue siendo prácticamente”, cerró enojado.