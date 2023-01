Johnny Herrera asegura que la U está perdiendo identidad

El símbolo de La U y actual comentarista en TNT Sports, se refirió al arribo al CDA de Cristopher Toselli, destacando sus cualidades como golero pero lamentando la falta de identidad del club de sus amores.

"Me parece bien, es un buen arquero y será un buen consejero y apoyo para Cristóbal (Campos), que no tiene tanta experiencia, Cristopher lo podría apoyar en algunos momentos”, agregó el ex futbolista.

Además, Herrera apuntó a la dirigencia: “Me llama harto la atención la pérdida de identidad del club, honestamente”, señaló.

“Trajeron a Zaldivia y ahora Toselli, símbolos y capitanes de Colo Colo y la Católica. Ya están en el club y no queda más que apoyar, pero falta identidad, se está perdiendo eso y me da pena“, complementó.