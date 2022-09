Johnny Herrera agradeció al "de arriba" por el triunfo de la U ante Palestino

El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, no ocultó su felicidad tras el vital triunfo del conjunto dirigido por Sebastián Miranda sobre Palestino, por lo que llenó de elogios a los jóvenes canteranos del club.

El panelista deportivo valoró el 2-1 sobre los ‘árabes’ y, además de rescatar los puntos positivos de la nueva cara mostrada por la escuadra universitaria, reveló lo difícil que han sido estos últimos días como hincha.

“Después de que ganó La Serena fue difícil pensar (en la previa del partido ante Palestino), no es talla. Entonces en todos los que seguimos a la U y somos muy hinchas, había una cierta incertidumbre por lo que podía pasar. Creo que el ‘Tatita Jesús’ se acordó de nosotros”, comenzó manifestando el ‘Samurai’ en TNT Sports.

Sobre el partido disputado en La Cisterna, el exguardameta valoró el planteamiento del entrenador interino y reconoció que “la U mostró una cara distinta y Miranda puso a los jugadores donde habían rendido anteriormente. Creo que ese es un gran paso. Pero de verdad creo que el de arriba se compadeció de nosotros y nos ayudó. En rigor, fueron dos centros y dos autogoles”.

Además, tuvo palabras de elogios para los jóvenes canteranos de Universidad de Chile, quienes han sumado varios minutos en los últimos partidos y que, frente a Palestino, brillaron con luz propia.

“Más allá de toda la actitud de las personas que estuvieron involucradas en los goles de la U, que son cabros nacidos en el club. Campos extraordinario e hizo un gol Castro que estuvo postergado casi por dos años. Estoy feliz por la cantera, por esta gente que viene de abajo que con harto esfuerzo está ahí poniendo la cara y te da esperanza de salvar un año nefasto”, dijo.

Antes de finalizar, el ex seleccionado nacional hizo un llamado a Azul Azul: “Ahora no pueden hacer más. No tienen cómo sacar a Miranda ahora. La dirigencia tiene que salir a ratificarlo, no tienen otra opción”.