Johnny Herrera: "La Universidad de Chile no fue rival de Colo Colo"

Johnny Herrera, ex portero e ídolo azul fue enfático en analizar el partido en que ganaron 3-1 los albos, aludiendo al desorden que tuvo en cancha el equipo de Esteban Valencia.

"Universidad de Chile no fue rival de Colo Colo. Ojo, que sin tener individualidades, fue un Colo Colo parejo y normal. Pero termina ganando sin despeinarse", cuenta en Todos somos técnicos de TNT Sports.

Para el ex arquero lo que pasó en el duelo en Rancagua fue un monólogo albo: "La U no fue rival a ratos de Colo Colo. Fue muy superior ganando de principio a fin. Como dijo Maxi Falcon (que estuvo invitado) fue un partido más fácil del que esperaban", destaca Herrera.

"Aránguiz que uno esperaba que fuera destacado, no estuvo porque se preocupó de marcar y no fue arriba. Se desesperó y quiso ir a marcar a los centrales y se desordenó todo. También Andía, Morales y bueno así fue", cerró el ahora comentarista.

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.