Johnny Herrera le responde con todo a Sergio Vargas

Johnny Herrera, ídolo de la U, le contestó al Superman Vargas, el ex golero fiel a su estilo, atacó al ex Gerente Deportivo de Azul Azul.

"¿Era para mí?", se preguntó Herrera en diálogo con Radio Cooperativa. "En mi caso, en mi carrera creo que le gané doce partidos a Colo Colo, tomando Audax, la U y Everton. Me tocó ganarles dos finales y una semifinal. Y una final la cambio por diez partidos", sentenció.

El comentarista de TNT Sports no se da por nombrado. "No sé si será hacia mí. Gané siete clásicos y jugué unos veinte. No me siento aludido con ese porcentaje. No sé si es para mí, porque en los últimos cinco años no me fue bien", reconoció.

"Pero estuve en dos 4-0, un 5-0, dos finales, una semifinal con goleada. Fueron buenos recuerdos. En los últimos cinco años en que estuve en el club no me fue bien, me habría encantado ganar. Una vez perdimos con un autogol de Cereceda o un penal que fue", reflexionó.

"Con cosas que te catalogan. Pero si me lo tira a mí, claramente el lápiz, el colegio o los porcentajes no eran su fuerte", sentenció Herrera.

"Habría que ser el faraón de los huevones o de los giles para empezar a atacar a gente del mismo club. Lo encuentro absurdo y esto no le ayuda a nadie, no beneficia a nadie".

Johnny Herrera, ídolo de la U, le contestó al Superman Vargas, el ex golero fiel a su estilo, atacó al ex Gerente Deportivo de Azul Azul.

"Llegué a los 13 años al club, soy reconocido hincha de tomo y lomo, por lo que la idea tampoco es salir a responderle. En esta instancia tenemos que ser sólo uno, pero siempre existen los disidentes que salen con cosas absurdas como esta", completó.

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?

El encuentro entre azules y albos se disputará el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

PROGRAMACIÓN FECHA 22°

Viernes 24

Huachipato vs. Palestino. 18:30 horas, CAP.

La Calera vs. O’Higgins. 21:00 horas, Nicolás Chahuán.

Sábado 25

Cobresal vs. Deportes Antofagasta. 12:00 horas, El Cobre.

Unión Española vs. La Serena. 15:00 horas, Santa Laura.

Deportes Melipilla vs. Audax Italiano. 17:30 horas, La Pintana.

Everton vs. Curicó Unido. 20:00 horas, Sausalito.

Domingo 26

Ñublense vs. Santiago Wanderers. 12:00 horas, Nelson Oyarzún.

Universidad de Chile vs Colo Colo. 16:30 horas, El Teniente.

Libre: Universidad Católica.