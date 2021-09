Johnny Herrera, ídolo de Universidad de Chile aseguró que la percepción del hincha de Colo Colo cambió luego de su retiro y que hasta tienen una buena onda con él.

En entrevista con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Herrera expresó que "ahora que trabajo en la tele (TNT Sports) me encuentran hasta más simpático", luego de ser consultado por la visión de los "albos" sobre su legado en el fútbol.

Además, dio detalles de los motivos de su retiro: "Yo me retiré sin esperar mucho de parte de los clubes o de la gestión de un posible retiro, porque me fui peleado de la U, y de Everton no salí muy bien tampoco; y a pesar que el presidente me envió un mensaje al final, yo no lo culpo tanto a él, sino que a quienes lo aconsejan, que no saben lo que es el fútbol. Entonces privilegian mucho más los intereses propios de tener un trabajo estable, que el bien común de tu propia institución".

"Me gané el respeto con todos mis compañeros. En Everton los cabros me decían, que si yo no hubiese estado, no habrían conseguido ni sauna, ni buenas concentraciones, ni buenos viajes, ni dos pesos más para el gimnasio", cerró.

Por su parte, Nicolás Peric dijo en la misma entrevista que "ya viví mi duelo. Lo lloré todo con mis hijos cuando anuncié que me retiraba. Basta. Me la lloré toda con mi hijo, que tiene 15 años y que lo único que quería era que no me retirara, porque quería verme en el Estadio. Ese mensaje es muy fuerte".

Junto con esto, recordó un difícil período en Rangers en 2020: "Por el hecho de estar en pandemia, se querían aprovechar de eso, entonces me tocó luchar como líder. Yo había tomado la decisión de quedarme al margen hasta que no se solucionaran las cosas, y después el técnico (Luis Marcoleta) decidió sacarme por no ir a entrenar, por pelear por sus propias platas también", cerró.

