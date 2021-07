Johnny Herrera, ex golero de Universidad de Chile analizó la salida del talentoso delantero del cuadro albo.

“Era de lo más desequilibrante de lo que tenía Colo Colo y de lo más trascendente hasta el minuto. El aire que le dio Martín Rodríguez cuando llegó fue importante. De hecho, nos llevó a elogiarlo varias veces acá y creo que el Cacique pierde bastante”, mencionó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports Chile.

“Siendo bien objetivo: era el jugador más desequilibrante que tenían de ¾ cancha en adelante, el jugador distinto y van a perder mucho. Con Martín Rodríguez en cancha, era el principal candidato a ser campeón. Sin él, ya no estoy seguro”, agregó.

Cabe mencionar que los últimos reportes, Altay SK llegó a un acuerdo con Rodríguez, que cancelará la cláusula de salida de 250 mil dólares a Colo Colo.

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.