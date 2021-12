Johnny Herrera lanza potente arenga y se burla de Colo-Colo

Johnny Herrera sigue atento el equipo de sus amores y a solo dos días restan para que el elenco azul salga a defender el honor en uno de los partidos más cruciales en su historia, el equipo universitario lucha por no descender. Es por esto que, en la previa del encuentro,

El ahora comentarista escribió “con todo el domingo mierda” para arengar al conjunto azul. Además, repasó al “Cacique” al señalar que “siempre es bueno recordar los gustitos de la vida”, por su gol desde los doce pasos en la final de Copa Chile.

Universidad de Chile y Unión La Calera se medirán el próximo domingo 5 de diciembre a las 18:00 horas por la fecha 34 del Torneo Nacional 2021.

En su cuenta oficial de Instagram, Johnny Herrera publicó una imagen de la final de la Copa Chile 2015, en donde marcó de penal ante Colo Colo y la U se quedó con el título.





PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.