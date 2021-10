Johnny Herrera no le tiene fe a Luis Roggiero en la U

Johnny Herrera, ex capitán de la Universidad de Chile no posee mucha esperanza en el trabajo que pueda hacer en un corto plazo el nuevo director deportivo,

"Ni aunque fuera el Mago de Oz, compadre. No podría armar un plantel, solucionaron los conflictos institucionales de los últimos cinco años, traer arquero, centrales, laterales, volantes, refuerzos como corresponde a Universidad de Chile. No porque soy amigo de él lo voy a traer. Es la primera vez que veo cuatro refuerzos en la banca. Este año pasaron cosas insólitas en la U, en mi vida las vi. Y no sólo este año, hace dos o tres. Eso hace que la U esté donde está, es la realidad de mi querida Universidad de Chile. Me duele, pero es la verdad", cuenta Herrera en "Todos somos técnicos" de TNT Sports.

"Si la gente piensa que este señor en un año puede hacer milagros y llevar a Universidad de Chile a pelear campeonatos, está muy equivocada. Se tiene que acercar a Universidad Católica, a Colo Colo con lo fuerte que está con un buen trabajo del profesor Quinteros y lo que pasa en la UC Es muy difícil. En La Calera quizás les falta la chaucha pa’l peso, pero todos los años está metiéndose a Copa Libertadores. No hay por dónde", reclamó el ahora comentarista.

"Acá hay un hoyo muy grande. Todo mi entorno son amigos de la U salvo uno que está en Angol y las conversaciones habituales son que dejemos el año partir. Trato de ser el rey de la objetividad y, penosamente, tenemos que dejar ir este año. Hubo un par de gerentes que dejaron la cagá en el club, compadre. Sorry las palabras y que lo diga así, pero es así, dejaron desastrosa a Universidad de Chile", expresó Herrera.

"Los refuerzos que trajeron, todo lo que pasó, lo que acarrearon, pelear el descenso, cómo llegaron los técnicos, cómo aguantaron técnicos que venían para otra cosa al club. Todo eso este señor Roggiero lo tiene que intentar solucionar en un año. Y ni en un año, de aquí a febrero que parte el otro torneo. ¡Es imposible! No puede armar un plantel de nuevo, si hay 10 jugadores que ni siquiera se sabe si van a seguir", finalizó.

