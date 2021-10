Johnny Herrera se lanzó con todo en contra de Leo Gil

Johnny Herrera, exarquero comparó a Diego Valdés con el mediocampista de Colo Colo en el contexto de la Selección Chilena.

"Profesor los ve en cancha y es un respaldo importante eso, por eso optó por él. No me sorprendió para nada. Uno escuchaba las alineaciones, no se me ocurrió, para mí jugaba Marcelino (Núñez) que también podía estar en un puesto como lo hace en Católica, pero cuando aparece Valdés para mí cero extrañeza, quiso mantener la estructura que le había funcionado contra Paraguay", expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El ex golero anunció que venía una polémica comparación del futbolista del Santos Laguna con Leonardo Gil: "Ayer hablábamos, era un off la cuestión, me voy a echar a los colocolinos encima", anticipó.

Johnny Herrera, exarquero comparó a Diego Valdés con el mediocampista de Colo Colo en el contexto de la Selección Chilena.

"Decía que Valdés viene de ser figura contra el América de México, uno de los mercados más grandes que hay, donde están en teoría los mejores jugadores del continente o casi los mejores y con todo el respeto que se merece Gil, viene de ser un buen jugador contra Melipilla", agregó.

Herrera dijo que : "Entonces para mi si me preguntas como seleccionador no tengo por donde perderme".

Aplausos merecidos para Diego Valdés, necesitaba este partido para los que lo hemos criticado.

Hoy fue su mejor partido por la selección.

Nota aparte el abrazo del Huaso Isla cuando salía de la cancha#VamosChile pic.twitter.com/gGbBjCIdN5 — Jorge Valencia (@jdelacato10) October 15, 2021

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú