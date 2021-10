Johnny Herrera se lanzó con todo en contra de Azul Azul

Johnny Herrera siempre está en medios de las polémicas, en su nuevo rol como comentarista de TNTN Sports, analizó la posible salida del golero Campos, de 22 años, que termina contrato con la U en mayo de 2022 y no quedó conforme con la propuesta de renovación ofrecida por Azul Azul.

Cristóbal Campos Véliz busca club, así lo informó Radio ADN, cuando los más fanáticos azules se ilusionaban con ver al portero formado en la U como titular en el siguiente torneo.

“Tengo las dos versiones. Creo que Campos y la U tienen que llegar a un arreglo. Es uno de los pocos arqueros que ha salido en el último tiempo y que ha demostrado que se la puede para defender el arco de Universidad de Chile”,

“Tanto de Cristóbal como la dirigencia de la Universidad de Chile se pasarían de tontos si no llegan a un acuerdo”, sentenció.

Cristóbal Campos no renovaría con Azul Azul



Según informo ADN el segundo portero azul no habría llegado a acuerdo con la Concesionaría y buscará nuevos horizontes para la temporada 2022.



¿ Te parece adecuada la desición de la Concesionaria, de no buscar el acuerdo? pic.twitter.com/YWfra5MKb0