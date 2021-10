Johnny Herrera perdió la fe tras la dura derrota de Chile ante la seleción peruana. El ex arquero de Universidad de Chile y la Roja fue sincero y en programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports mostró su pesimismo.

“Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero lamentablemente con el fútbol que está mostrando nuestra selección es difícil ser optimistas”, comenzó diciendo.

El ex arquero y hoy comentarista agregó que “los jugadores siguen estando y creo que pueden seguir rindiendo, no están en su nivel ideal, pero se le puede sacar un poquito más a esta generación. Pero al ver un equipo sin ideas, sin trabajo, con cambios por sólo poner a los que se pidió en algún minuto… Yo creo que no da ni para ganarle a Paraguay, lo firmo ahora. Paraguay juega mejor cuando está de visita y se defiende”.

Herrera puntualizó una crítica en el segundo tanto peruano: “te hacen un gol de lateral en una jugada más menos controlada. Es imperdonable. A una sub 15 o sub 16 le pueden hacer un gol así, pero una selección mayor, que pelea por ir a un mundial… no te pueden hacer ese gol de un lateral”.

Johnny Herrera y @LaRoja: "Con el fútbol que hoy está mostrando, es difícil ser optimista"#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/40FQrksTrn — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 8, 2021

HORARIOS FECHA TRIPLE DE LA ROJA.

Los horarios de la Selección ya están confirmados. Así, Chile enfrentará a la Albirroja el domingo 10 de octubre, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo, mientras que con Venezulea lo hará el jueves 14, también a las 21.00. Eso sí, antes de ambos cotejos tendrá que visitar a Perú, en Lima, el jueves 7, a las 22 horas.