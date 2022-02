Joaquín Montecinos sueña con ir al mundial de Qatar con la Roja

El ex jugador de Audax Italiano conversó con RedGol sobre el sueño que tiene el plantel de Chile de cara a los dos últimos duelos de las clasificatorias.

"Me estoy preparando para estar al mil por ciento cada vez que me toque. Obviamente estoy ansioso por las dos finales que se nos vienen, pero creo que ahora lo más importante es que me enfoque en mi club", reveló.

"Debo hacer bien las cosas, porque de aquí saldrá la chance para estar en la selección. Estoy con muchas ganas y energía, pretendo seguir aportando con mi granito de arena y sería maravilloso estar

"Vamos a pelear hasta el final, como sea. Con calculadora o no, da lo mismo. Hay que pelear hasta el final, quedar con la frente en alto y lógicamente que todos queremos que ir al Mundial", asegura Montecinos.

Con seis actuaciones por la selección absoluta y 190 minutos oficiales, el atacante se pone pintura de guerra. "Vamos a ir con todo a esos partidos, a dejar todo para clasificar directo o por el repechaje. El enfoque es ir al Mundial como sea", completa.

"Ha sido un desafío muy importante llegar al fútbol mexicano, me han recibido muy bien, y mi idea es trabajar al máximo para ganarme un puesto", reconoció el ahora jugador de Xolos de México.

El primer objetivo para el delantero chileno está claro y es "trabajar para el equipo, seguir escalando en mi carrera y aprovechar esta linda oportunidad que se me está dando".

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.