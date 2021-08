Joaquín Larrivey, delantero de Universidad de Chile nuevamente habló sobre su renovación y sostuvo que "no hay novedades", aunque ratificó su intención de continuar en el club por, al menos, una temporada más.

En diálogo con TNT Sports, Larrivey dijo que "es más o menos lo que todos saben. También agradezco a la gente que se manifiesta, que envía mensajes por las redes sociales, yo tengo la ilusión de seguir y para eso estoy trabajando, pero por ahora no hay novedades".

Sobre la derrota contra Cobresal, por 2-0 en Rancagua, el goleador señaló que "me parece un resultado totalmente injusto, pero en el fútbol hay que hacer goles y lamentablemente hoy no estuvimos finos a la hora de hacerlos, ellos sí y el resultado es el que es. A seguir trabajando, a levantar la cabeza, nos vamos tristes, por supuesto, por no haber podido regalar una victoria a la vuelta de ellos", cerró Joaquín Larrivey.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA.

Viernes 13 de agosto

Audax Italiano vs. Santiago Wanderers. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 14 de agosto

Deportes Antofagasta vs. O'Higgins. 11:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Deportes La Serena vs. Unión La Calera. 14:00 horas. Estadio La Portada.

Unión Española vs. Colo Colo. 16:30 horas. Estadio Santa Laura.

Everton vs. Deportes Melipilla. 19:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

Palestino vs. Curicó Unido. 14:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Chile vs. Cobresal. 16:30 horas. Estadio El Teniente.

Huachipato vs. Universidad Católica. 19:00 horas. Estadio CAP Acero.

Club libre: Ñublense.