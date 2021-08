Joaquín Larrivey se tiñe de azul: “Me ilusiono con poder retirarme en la U”

El goleador de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, otra vez dejó claro su deseo de seguir vestido de azul, pero dio la fecha límite para renovar.

Joaquín Larrivey se ha transformado últimamente en uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Universidad de Chile. Y es que con sus 35 goles desde su llegada en 2020 poco a poco toma posición de ídolo. Pero esta linda historia podría terminar pronto, ya que su contrato finaliza y no sabe si renovará.

Por eso, el ariete argentino conversó con RedGol y dejó más que claro que se enamoró de la camiseta y se tiñó de azul. "Si me preguntas, me ilusiono con poder retirarme acá, seguir haciendo las cosas bien, que sigan saliendo así", disparó de entrada.

"Me encantaría porque encontré un lugar donde la gente me quiere, donde mi familia está feliz, mi mujer y mis hijos. Donde me gustaría que me vengan a visitar mis papás y mis hermanos de Argentina", complementó el ex delantero del Celta de Vigo español.

"Justo antes de la pandemia iba a venir mi hermano a ver el partido contra Colo Colo y se suspendió. Nunca más vino, ni vino nadie. Y me encantaría que mi familia que está en Argentina pueda venir a disfrutar lo que es Universidad de Chile desde dentro", complementó el “Bati”.

Desde Azul Azul ya tuvieron un primer acercamiento con Larrivey, pero no es el único interesado en contar con sus servicios. Motivo por el cual el artillero puso fecha límite para que desde el segundo piso del Centro Deportivo Azul tomen una decisión.

"Mi representante dijo que ya tiene ofertas y le dije que no quería escuchar propuestas de ningún lado. Hasta no escuchar a la U decir que me quede y que me entreguen una propuesta", concluyó.