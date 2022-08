Joaquín Larrivey se lanzó con todo en contra del presidente de la U

Joaquín Larrivey conversó con el programa F90 de ESPN, expresándose ante la situación que vive la U, en donde se refirió a la relación que sostuvo con el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

“Lo que me tocó convivir con Clark estaba bastante presente, iba a los entrenamientos y a los partidos, pero desde mi experiencia personal es una persona que como lo he dicho un montón de veces, me mintió en la cara, hoy lo hablé con ‘Cachila’ Arias y la verdad que menos mal que había otra persona presente, que éramos tres en la reunión. Porque capaz que después termina siendo mi palabra contra la palabra de él”, partió señalando Larrivey.

“Desde ese momento pierde mucha credibilidad el presidente, por mi percepción personal, pero desde el punto de vista presencial, siempre estuvo. Leí que no estuvo en el Clásico por un problema personal, pero yo siempre cuando estuve, él estuvo bastante cerca del plantel”, explicó el delantero.

“Mi experiencia me dice que no sé quien mandaba (En la U) porque como he contado en otras ocasiones, me reuní con Clark, me reuní con Aubert y con Roggiero en su momento y los tres estaban de acuerdo con que siguiera yo, en el caso de Ramón (Arias) también, almorzamos junto con Clark y terminó pasando todo lo contrario. Al final es medio difícil saber o identificar quien toma las decisiones en la U, a mí no me quedó muy claro”, cerró.