Joaquín Larrivey rompió el silencio tras burlas de jugadores colocolinos

Tras una nueva derrota de la Universidad de Chile a manos de Colo Colo, el delantero azul Joaquín Larrivey alzó la voz para hablar sobre el amargo Superclásico número 190.

Durante la jornada de este martes, el ex Cerro Porteño habló en conferencia de prensa sobre las burlas de los jugadores albo, debido a que el ariete argentino no pudo marcar en El Teniente.

"Me tiene sin cuidado, no vi nada del festejo de los rivales, porque me parece que no correspondía. Me resguardé con la familia, y pasé esta frustración con los seres queridos, no queda otra", aseguró el futbolista bullanguero.

Respecto al partido, Joaquín Larrivey señaló que "no le veo algo más allá que de lo futbolístico a la derrota, pero con la tristeza de no haber estado en nuestra mejor versión, fue nuestro peor primer tiempo del Campeonato, ante el mejor equipo hoy en día, nuestro clásico rival, eso nos genera mucha tristeza, nunca nos imaginamos un partido así. En el segundo tiempo mostramos otra cosa, pero no nos alcanzó".

"La crítica en cuanto a lo personal es que no conectamos, nos faltó conexión de la mitad de la cancha hacia adelante. Es cierto que no tuvimos muchas situaciones de gol, pero el fútbol no sólo se debe a una situación, es multifactorial. Ellos estuvieron bien en la parte defensiva, sobre todo en el primer tiempo", añadió.

Por último, el jugador azul no se culpó por no haber marcado en el superclásico, explicando que los goles se consiguen gracias al trabajo en equipo.

“La frustración es grupal, los goles ayudan a que el equipo tenga resultados, y la frustración cuando no hagamos este tipo de partidos es total, uno siempre tiene la ilusión de hacer goles, y que esos goles ayuden a que el equipo gane, aunque no importa quien hiciera el gol, entonces la frustración es por el resultado, más que por no haber anotado", indicó.